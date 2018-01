Les évêques belges réagissent à "l'actualité" et rendent visite à des réfugiés: "Tout ce qui est humain est meilleur"

Les différents évêques de Belgique ont rendu visite dimanche à des familles de migrants et de réfugiés et aux actions qui les aident dans le cadre de la Journée mondiale du migrant et du réfugié de l'Eglise catholique. A Malines, le cardinal Jozef De Kesel a pris le café avec les volontaires du projet Welcome in Mechelen (WiM).

Mgr De Kesel a pu écouter les récits de voyage de migrants établis en Belgique et des explications sur leur processus d'intégration. "C'était une agréable rencontre et le cardinal a lancé un message clair, comme d'autres de ses collègues, qui s'inscrit dans le cadre de l'actualité", explique Ng Sauw Tjhoi, président de l'ASBL WiM. "Les évêques ont réaffirmé que tout ce qui est humain est meilleur, qu'une compréhension humaine des réfugiés doit se trouver plus haut dans l'agenda sociétal."