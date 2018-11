Les experts eux-mêmes ignorent qu'ils siègent dans la commission avortement

(Belga) Après des années sans chiffres officiels sur l'avortement en Belgique, une commission nationale d'évaluation a enfin été mise en place cette semaine. Cette commission est chargée de rédiger un rapport tous les deux ans mais le dernier remonte à 2012. Au moins 4 experts ignorent par ailleurs qu'ils ont été désignés pour en faire partie, rapportent samedi De Standaard et Het Nieuwsblad.

Parmi ceux-ci, le gynécologue Hendrik Cammu s'en étonne dans les colonnes des journaux. "Je ne me souviens pas de m'être porté candidat", explique-t-il. Pourtant, selon l'arrêté royal publié lundi, il fait partie des membres de la commission. Mais personne ne l'a prévenu. Au moins 3 autres experts sont dans la même situation. S'ils se sont bien proposés, c'était il y a des années et depuis, ils n'ont plus eu aucune nouvelle. La prochaine réunion de la commission est prévue le 19 décembre. Un nouveau rapport devrait être présenté début février à la Chambre mais la question est de savoir si ce timing est réaliste. (Belga)