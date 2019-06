Les Flamands consomment moins d'ecstasy mais plus de cocaïne

(Belga) L'ecstasy est moins consommée dans les soirées et festivals au nord du pays, contrairement à la cocaïne et la kétamine, ressort-il jeudi d'une étude du centre d'expertise flamand VAD auprès de 700 lieux festifs.

L'alcool reste le produit le plus consommé dans un cadre festif, et son usage augmente régulièrement depuis plusieurs années. Trois quarts des sorteurs présentent une consommation à risque, note le VAD. Le cannabis reste la drogue la plus populaire. Un sondé sur sept en fume au moins une fois par semaine. L'ecstasy est en baisse. Moins de 1% des répondants en prennent de manière hebdomadaire, contre 5% il y a dix ans. A contrario, la cocaïne séduit désormais 3% des sorteurs flamands, tandis que la kétamine se situe juste au-dessus de 1%. Les gaz hilarants, en vogue dans les pays voisins, ne semblent pas constituer un point d'attention pour l'instant, selon le VAD.