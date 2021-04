Les flux de migrants à la frontière sud des Etats-Unis inédits depuis 2006

(Belga) Les arrestations de migrants à la frontière des Etats-Unis avec le Mexique ont atteint en mars leur plus haut niveau en quinze ans, selon des statistiques publiées jeudi qui accentuent la pression sur le président Joe Biden, accusé par l'opposition de minimiser la crise.

Plus de 172.000 personnes ont été appréhendées par les gardes-frontières le mois dernier après être entrées illégalement sur le sol américain, soit 71% de plus qu'en février. Parmi elles, se trouvent toujours plus de mineurs isolés, dont le nombre a doublé pour s'établir à 18.890 arrivées, un record historique, selon les données des services des douanes et des gardes-frontières (CPB). La hausse la plus importante concerne toutefois les migrants arrivés en famille, passés d'environ 20.000 en février à 53.823 en mars. Ces flux avaient commencé à augmenter en 2020 mais ont clairement bondi depuis l'arrivée à la Maison Blanche de Joe Biden. Ils posent un défi humain, logistique et financier considérable à l'administration démocrate, qui s'est engagée à ne pas refouler les mineurs non accompagnés. Plus de 20.000 d'entre eux sont actuellement hébergés dans des structures d'accueil gouvernementales, dont certaines peu adaptées à la prise en charge de jeunes enfants. Dix centres temporaires ont également été ouverts récemment pour pallier le manque de place dans les structures pérennes. Or les coûts de fonctionnement de ces camps provisoires sont élevés et les Etats-Unis dépensent actuellement 60 millions de dollars par semaine pour la prise en charge de ces mineurs, selon des données obtenues par le Washington Post. Les agents "font ce qu'ils peuvent pour s'occuper au mieux de ces mineurs isolés mais la situation est intenable", a reconnu l'élue démocrate Veronica Escobar lors d'une conférence de presse, en prônant l'ouverture de nouvelles voies d'immigration légale pour tarir ces flux de clandestins. contré des responsables associatifs, loin des médias. (Belga)