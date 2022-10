Les fournisseurs d'énergie obligés d'améliorer leur service clientèle: "Cela a assez duré, je n'hésiterai pas à aller plus loin"

La secrétaire d'Etat pour la protection des consommateurs donne une semaine aux sept fournisseurs d'énergie pour améliorer leur service clientèle. Les fournisseurs mettent trop de temps à répondre aux clients et le font de manière trop vague. Eva De Bleeker avait déjà lancé un ultimatum d'une semaine aux entreprises. Elle le prolonge et s'explique.

"Vous savez que des enquêtes sont menées par l'Inspection économique. Des procès-verbaux ont été rédigés. Si aucune suite n'est donnée, je n'hésiterai pas à aller plus loin, en me tournant vers le tribunal", assure la secrétaire d'Etat à la protection des consommateurs.

"Cela a assez duré. Nous avons demandé à nouveau de tenir compte de nos avis. Je veux que les choses s'améliorent rapidement pour les consommateurs", lance Eva De Bleeker.

Parmi les mesures annoncées

Suite à de nombreuses plaintes concernant l'accessibilité, la transparence et le service des fournisseurs d'énergie, la libérale avait donné aux fournisseurs concernés une semaine pour présenter des propositions visant à mettre un terme au flux continu de plaintes. Depuis mars 2021, huit procès-verbaux ont été dressés pour pratique commerciale déloyale.

Parmi les mesures annoncées, les fournisseurs disent vouloir accroître leur accessibilité et réduire les temps d'attente pour les consommateurs qui souhaitent les contacter. Le service téléphonique sera également complété par des réponses via les réseaux sociaux et des chatbox. Ils s'engagent aussi à communiquer plus clairement sur les acomptes et leur mode de calcul. Des fiches tarifaires claires seront immédiatement publiées sur le site web et les clients pourront faire des simulations claires.

Plus largement, la fédération sectorielle FEBEG propose aussi un certain nombre d'initiatives : un numéro de téléphone et une adresse e-mail (ou un formulaire de réclamation en ligne) publics et l'engagement de répondre aux questions et réclamations directes des clients dans un délai de cinq à dix jours maximum; plus d'une explication générale sur les acomptes sur le site web de la Febeg.