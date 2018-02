Les Français, Roumains et Marocains sont les premiers ressortissants étrangers à Bruxelles

(Belga) Les Français (15,2%), Roumains (9,3%) et Marocains (9%) étaient en 2018 les principaux groupes étrangers présents à Bruxelles, selon l'édition 2018 de Mini-Bru, publiée par l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA). L'an dernier, les Roumains ont pris aux Marocains la deuxième place du podium des ressortissants de nationalité étrangère les plus nombreux.

La Région de Bruxelles-Capitale abrite 179 nationalités différentes sur son territoire. L'an dernier, 414.139 personnes vivant à Bruxelles avaient une nationalité étrangère. Parmi elles, 66% provenaient d'un pays européen (275.167 personnes). Hors UE, on retrouve principalement des Marocains (9%), des Congolais (2,1%), des Turcs (2,1%) et par ailleurs un groupe important de personnes ayant une autre nationalité non-européenne (20,3%). Au total, près de 1,2 million de personnes vivent dans la capitale. (Belga)