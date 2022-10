Les fruits et légumes moins chers en Belgique qu'en France, selon De Croo: on a vérifié

Mercredi soir lors de l'émission spéciale "les Belges face à la crise" sur RTL- TVi, nous avons comparé un caddie de produits achetés en Belgique et en France. Avec les mêmes produits. La facture est beaucoup plus salée en Belgique. Le Premier ministre s'est défendu en précisant que les légumes, a contrario, étaient meilleurs marchés chez nous. Est-ce le cas ? Et pourquoi ?

Quand on se rend sur les parkings des supermarchés français, non loin de la frontière, les plaques belges sont légion. Mirella et Didier sont venus dépenser pour 80 euros de course, dont seulement 1,91 euro de fruits et légumes.

Ils savent, ce n'est pas intéressant : "Je trouvais que le prix était excessif : 2,59 euros le céleri. C'est un peu cher quand même. Chez nous (en Belgique), il est moitié moins cher. Je ne l'ai pas pris. Je l'ai laissé", raconte Mirella.

Leurs bananes coûtent 1,39 euro le kilo, soit 20 centimes de plus qu'un premier prix en Belgique dans une enseigne comparable.

Pierre-Alexandre Billiet, économiste, confirme les différences et les chiffres : "Depuis 2014, les prix sont jusqu'à maximum 35% plus chers en France. Ce n'est pas nécessairement la Belgique qui est meilleure marché pour les fruits et légumes, c'est surtout la France qui est plus chère sur les produits locaux."

La France est d'ailleurs plus chère que la moyenne européenne. Elle a beaucoup de productions locales qui coutent cher en main d'œuvre, plus que les fruits et légumes importés. Pas question donc pour des Belges de se ravitailler en France sur ces produits. C'est le cas des Carolos qui se sont contentés de quelques châtaignes et 4 pommes: "Entre quelques fruits et légumes et tout le reste, on est gagnants en venant ici (France)."

Une baisse de la TVA sur les fruits et légumes comme annoncé en Belgique creusera encore un peu plus l'écart avec nos voisins. Un écart qui existe aussi pour les surgelés avec des prix plus compétitifs chez nous grâce à la présence de leaders mondiaux surtout en Flandre.