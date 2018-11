Les gilets jaunes ont-ils une chance de faire baisser les accises sur le diesel? Charles Michel répond

Charles Michel était invité de Martin Buxant ce vendredi matin sur Bel RTL. Il s'est exprimé sur le mouvement des gilets jaunes. S'il comprend leurs revendications, il ne compte pas pour autant changer sa ligne de conduite.

Le Premier ministre Charles Michel s'est exprimé ce vendredi matin sur les ondes de Bel RTL. Invité de Martin Buxant, il a martelé qu'il n'y aurait aucune impunité pour les casseurs qui se sont greffés au mouvement des gilets jaunes.

"Il ne peut pas y avoir d'impunité. On doit distinguer le droit de manifester, d'exprimer un mécontentement, une opinion, une critique contre le gouvernement, avec des comportements de casseurs, délinquants et parfois criminels. Il y a des enquêtes judiciaires qui démarrent à la suite d'interpellations qui ont été menées par nos forces de sécurité".

Au-delà du volet de la délinquance, il y a ce mouvement en France et en Belgique. Les gilets jaunes se plaignent du coût de la vie, et singulièrement du prix des carburants. Les comprenez-vous au travers de ces revendications ?

"Je comprends bien parce que depuis 4 ans, depuis que ce gouvernement est en fonction, l'obsession c'est des emplois supplémentaires, le pouvoir d'achat, précisément pour répondre à cette préoccupation qui est aujourd'hui de nouveau exprimée. Sur le coût des carburants, soyons pédagogiques. Il y a pour une part la hausse liée à la situation géo-politique, et le choix du gouvernement, dans le cadre du tax-shift, d'élever les accises pour faire en sorte qu'il y ait une fiscalité environnementale. Nous avons décidé de baisser progressivement les accises sur l'essence, et d'augmenter progressivement celles sur le diesel".

Et ces accises sur le diesel, elles ne diminueront pas ?

"On doit s'inscrire dans cette exigence de la transition énergétique, de la mobilisation pour le climat. Le rapport du GIEC l'a encore montré. On doit surtout faire en sorte que l'on accompagne le citoyen pour l'encourager à d'autres types de mobilité. On doit réinvestir dans la mobilité et les transports en commun".