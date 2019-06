Les grands travaux à Bruxelles cet été

(Belga) Entretien des tunnels, rénovation des infrastructures, ... Bruxelles sera à nouveau le théâtre de grands travaux cet été. Plusieurs chantiers perturberont les grands axes, selon l'administration en charge de la mobilité. Pour certaines interventions, les phases préparatoires débutent ce mardi.

Le tunnel Léopold II sera à nouveau fermé durant les deux mois d'été dans le cadre de sa rénovation complète. La circulation y sera interdite à partir de la nuit du 28 juin. En prévision des travaux, un sens unique sera instauré dès le 15 juin autour du Parc Elisabeth et de la Basilique afin d'éviter que le trafic de transit ne pénètre dans les quartiers d'habitation. Les bus circuleront dans le sens des aiguilles d'une montre et les voitures dans le sens contraire jusqu'au 1er septembre. "Les travaux préparatoires à la mise en œuvre du sens unique démarrent ce mardi 11 juin", signale Bruxelles Mobilité. Le tunnel Rogier fera également l'objet d'un entretien approfondi à partir du 28 juin. Dans un premier temps, il sera fermé en direction de la Basilique. "Les deux sens de circulation seront maintenus via le pertuis du tunnel direction Midi sur une seule bande dans chaque sens", précise Bruxelles Mobilité. Mi-août, cette situation sera inversée : fermeture dans la direction Midi et les deux sens de circulation maintenus via le pertuis du tunnel direction Basilique. La réouverture du tunnel est prévue le 1er septembre, mais les travaux se poursuivront de nuit jusqu'à fin novembre. Autre chantier : Vivaqua, Elia et Sibelga démarrent la rénovation de leurs installations sur l'avenue Charles Quint, entre la Basilique et la drève de l'Aérodrome, direction sortie de ville, le 17 juin. Jusqu'au 1er septembre inclus, la circulation y sera limitée à une seule voie de circulation en direction de l'autoroute. Une dizaine d'interventions locales auront également lieu en direction du centre (du côté des numéros impairs) en dehors des heures de pointe. Au moment de ces interventions, une seule bande de circulation sera disponible. Enfin, la Stib profitera des vacances scolaires pour rénover les infrastructures de tram à différents endroits. Les chantiers avec les plus gros impacts seront ceux de l'avenue Brugmann à Uccle, de la rue Jules Lahaye au cimetière de Jette et sur la place Saint-Lambert à proximité de l'Atomium.