Les grèves sont suspendues dans les prisons francophones

(Belga) Les assemblées générales convoquées par les syndicats lundi après-midi et mardi matin ont débouché sur une suspension du mouvement de grève qui paralyse les prisons depuis le 19 juin, ont confirmé mardi pour les francophones Claudine Coupienne, secrétaire permanente CSC-Services publics, et Michel Jacobs, secrétaire fédéral de la CGSP-Amio. Les prisons de Marche-en-Famenne et Andenne doivent encore se prononcer mardi à 14h. Tous les autres établissements ont cependant marqué leur accord pour une suspension temporaire des actions.

