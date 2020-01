Les informateurs Bouchez et Coens ont réuni PS et N-VA hier avant de présenter cet après-midi leur rapport au Roi

Les informateurs royaux sont attendus chez le Roi à 14 heures. Le MR George Louis Bouchez et le CD&V Joachim Coens ne présentent aujourd'hui qu'un rapport intermédiaire. Le rapport final qui contiendra leurs véritables conclusions sera remis lundi prochain. Ils s'attellent à comprendre si oui ou non PS et N-VA peuvent envisager de gouverner ensemble.

En une semaine, quoi de neuf ? Un appel du pied de Bart de Wever, des socialistes francophones et flamands apparus soudés. Et on apprend que les informateurs ont réuni PS et N-VA hier...

Pour la 16ème ou 17ème fois, les deux plus grands partis en terme de sièges se sont vus. Ils ont discuté des possibilités de gouvernement ensemble. Pour le PS, l'occasion de dire en vrai à Bart de Wever les 5 conditions pour qu'il entre au gouvernement avec les nationalistes. Cinq engagements sociaux, édictés jeudi lors des vœux du parti : la hausse de la pension minimum, du salaire minimum, des allocations sociales, du budget des soins de santé et celui de la SNCB. Pour l'heure, rien ne filtre sur le contenu de la réunion PS / N-VA.

Ces dernières heures, Paul Magnette est également revenu à la charge, avec son idée de former au moins un gouvernement provisoire, limité dans le temps. Idée déjà évoquée par lui en juin dernier. En 2007, le vainqueur des élections Yves Leterme était empêtré dans une réforme institutionnelle et ne parvenait pas à former une majorité, 6 mois après le scrutin. Guy Verhofstadt avait alors accepté de former une nouvelle équipe, pour une durée de trois mois. Dans notre histoire politique récente, c'est la seule fois que nous avons connu un gouvernement provisoire.