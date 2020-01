Formation fédérale: fin de la mission des informateurs, Koen Geens chargé d'une mission par le Roi

Le roi Philippe a mis fin vendredi soir à la mission des informateurs Joachim Coens et Georges-Louis Bouchez après avoir reçu leurs conclusions finales, selon un communiqué du Palais.

Cette audience était inattendue car les présidents du MR et du CD&V devaient remettre leurs "conclusions finales" mardi prochain. Vers 19h30, on a appris que le ministre de la Justice Koen Geens a été reçu par le Roi. Une heure plus tard, le vice-Premier ministre a été chargé d'une mission pour tenter de former un gouvernement. Une coalition à six partis (MR, Open VLD, PS, SP.A, N-VA, CD&V) est évoquée à ce stade.

Voici le communiqué du Palais