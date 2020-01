Les informateurs remettent un nouveau rapport au Roi aujourd'hui: quels sont les scénarios envisageables?

Les informateurs Royaux remettent leur rapport au roi ce mardi après-midi. Joachim Coens et Georges-Louis Bouchez sont en mission depuis 7 semaines. Ils n'ont pas dégagé de solution pour former un gouvernement.

Ce mardi, les informateurs Joachim Coens (CD&V) et Georges-Louis Bouchez (MR) se rendent pour leur rapport final chez le Roi. Les multiples réunions entre PS et N-VA, sous leur direction, ne semblent pas avoir débouché sur de grandes avancées, en tout cas si l'on en croit les déclarations récentes de figures socialistes.

Une question se pose désormais: est-ce le moment de faire monter en piste Bart de Wever ? Certains estiment qu'il est temps que le président du plus puissant parti du pays mouille sa chemise. En cas d'échec, cela permettrait au CD&V de lâcher la N-VA, ce qui débloquerait la crise.

A l'inverse, d'autres estiment que cette mission serait de toute façon vouée à l'échec, que ce serait une perte de temps. Or, on imagine que le Roi n' a pas tellement envie de perdre de temps. Dans son discours à Noël, le roi Philippe insistait sur l'urgence qu'il y avait à former un gouvernement fédéral.

Différentes hypothèses

Plusieurs scénarios circulent. D'un côté, la possibilité de lancer malgré tout Bart de Wever. De l'autre, un autre nom circule: celui de Patrick Dewael, le président de la chambre qui est un libéral flamand, un Open Vld. Pour l'instant les libéraux flamands n'ont pas encore été mêlés directement à cette crise. Ils n'ont pas joué de rôle actif.

Troisième possibilité: faire appel à un CD&V. On sait que les chrétiens démocrates flamands ont une clé importante dans cette crise. Le nom d'Herman Van Rompuy, ancien premier ministre et ancien président du Conseil européen, est parfois cité.

Alors que va faire le chef de l' Etat? On sait que jeudi, le roi Philippe doit recevoir les plus hautes autorités du pays pour leur présenter ses voeux. Va-t-il se donner quelques heures de réflexion voire quelques jours?