Alors que les informateurs arrivent au Palais, une gilet jaune essaie de s'y introduire (vidéo)

Les informateurs Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a) sont arrivés lundi à 16h30 au Palais de Bruxelles pour remettre au Roi le rapport définitif de leur mission. Une femme tenant un gilet jaune en main a également voulu entrer mais elle a été interpellée par la police, a constaté un photographe de l'Agence Belga. Selon nos informations, la femme est Limbourgeoise. Elle a expliqué avoir tenté de remettre son gilet jaune au Roi pour promouvoir la marche internationale des gilets jaunes prévue le 23 novembre prochain. La gilet jaune a fait l'objet d'une arrestation administrative.





Le 30 mai, le chef de l'Etat a chargé MM. Reynders et Vande Lanotte "d'une mission d'information visant à identifier les défis à relever par notre pays, et les possibilités ainsi que les conditions nécessaires en vue de former un gouvernement fédéral". Quatre mois plus tard, après de nombreuses consultations et la formation des gouvernements régionaux et communautaires, ils devraient passer le relais afin d'ouvrir une nouvelle phase dans le lent processus de formation d'un gouvernement fédéral. Six partis sont toujours en lice dans le schéma actuel: le PS, la N-VA, le MR, le CD&V, l'Open Vld et le sp.a. Les informateurs tiendront une conférence de presse à 17h30.