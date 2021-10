Les instances sportives devront dorénavant compter au moins un tiers de femmes

(Belga) Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a définitivement approuvé à l'unanimité mercredi soir un projet de décret augmentant la présence de femmes au sein des instances sportives en Wallonie et à Bruxelles.

Le texte prévoit de porter de 20% à 33% la présence minimale des femmes dans les conseils d'administration des fédérations et associations sportives en FWB. Une période de transition est toutefois annoncée pour mettre en oeuvre la décision. Ainsi, le gouvernement pourra dispenser temporairement, mais pour une durée maximum d'un an et demi, l'application du nouveau quota en cas de situation particulière dûment motivée. Le texte impose également aux différentes fédérations de mettre en place un plan de promotion de la pratique sportive féminine. Ces plans devront inclure l'encadrement sportif et extra-sportif, la formation et l'arbitrage. (Belga)