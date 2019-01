Les "Journées de l'élevage" organisées début février à Tournai

(Belga) Le complexe Tournai-Expo accueillera, les 2 et 3 février, la 15e édition des "Journées internationales de l'élevage et de l'agriculture", ont annoncé ses organisateurs vendredi. Il s'agit de la seconde foire agricole de Wallonie.

Cette manifestation, organisée tous les deux ans le premier week-end de février, est mise sur pied par l'ASBL "Les Journées Internationales de l'Elevage et de l'Agriculture de Tournai". L'association est actuellement présidée par Gérald Moortgat, député provincial de la province de Hainaut, la vice-présidence étant assurée par Philippe Robert, échevin de l'agriculture de la ville de Tournai. Avec pour objectif la promotion de l'élevage bovin et l'agriculture de la première province agricole de Wallonie, cette foire a vu le jour en 1991 sous l'impulsion de la Ville de Tournai, l'APEBD du Hainaut (association d'éleveurs) et la province de Hainaut. Si au départ l'événement était essentiellement orienté vers le secteur bovin, il est aujourd'hui ouvert à tous les secteurs de l'agriculture. Cela a contribué à en faire la deuxième foire agricole de Wallonie, après Libramont. Elle s'adresse non seulement aux professionnels de l'agriculture mais également au grand public par l'organisation d'un grand marché des produits fermiers, des concours de chevaux de trait et un grand spectacle équestre qui clôture traditionnellement la foire. Située au carrefour des grandes voies de communication entre les Pays-Bas, les deux Flandres, les Hauts-de-France, la ville de Tournai appelle un public qui déborde les frontières du Hainaut, ce qui confère à la manifestation un caractère international. Plusieurs concours sont prévus durant le week-end, notamment pour la race BBB (bleu, blanc, belge) et les chevaux de trait. Une exposition permanente de bétail, de matériel agricole et d'élevage est également programmée. L'entrée est fixée à 5 euros mais est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes à mobilité réduite. (Belga)