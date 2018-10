Les lieux commémoratifs du Westhoek ont attiré 2,6 millions de visiteurs

(Belga) Depuis l'année 2014, qui a marqué l'ouverture du cycle commémoratif du Centenaire de la Première Guerre mondiale, quelque 2,6 millions de touristes ont visité un ou plusieurs sites et musées consacrés à la Grande Guerre au Westhoek, en Flandre occidentale, selon les chiffres de l'office provincial Westtoer publiés lundi. Jusqu'à présent, le tourisme commémoratif dans la région a généré 241 millions d'euros.

Les nombreuses commémorations de la Première Guerre mondiale organisées dans la région ont rassemblé de nombreux touristes de mémoire depuis 2014: quelque 2,6 millions de personnes ont ainsi visité un ou plusieurs sites ou musées dédiés à la guerre de 14-18. Rien que pour l'année 2018, 345.000 touristes se sont rendus sur place, alors que les commémorations liées à l'Armistice du 11 novembre doivent encore avoir lieu. La région toute entière tire profit de ce boom touristique puisque les visiteurs ont d'ores et déjà généré un chiffre d'affaires de 247 millions d'euros. 40% de cette somme a été réalisée par le secteur de l'hébergement, 31% par les restaurants et cafés et 29% par les différents musées et sites. Les autorités provinciales notent que de nombreux visiteurs proviennent de l'étranger. Aussi, un tiers d'entre eux sont Britanniques. Ces dernières années, 46.000 Australiens, 38.000 Canadiens, 28.000 Américains et 10.000 Néo-Zélandais ont par ailleurs été recensés au Westhoek, souvent lors de commémorations du souvenir importantes, à l'instar du centenaire de l'Anzac Day en 2015 et de la seconde bataille de Messines et de la bataille de Passchendaele en 2017. Le public belge représente pour sa part approximativement la moitié des visiteurs, parmi lesquels seulement 5% de Wallons. L'année 2020 aura pour thématique la reconstruction de la région après la Première Guerre mondiale. (Belga)