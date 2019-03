Les messages citoyens à la Bourse et à Maelbeek mis en lumière ce lundi et le 22 mars

(Belga) Le service des Archives de la Ville de Bruxelles a, cette année, été sollicité pour deux projets commémoratifs, basés sur sa collecte des messages déposés sur le parvis de la Bourse et à la station de métro Maelbeek à la suite des attentats du 22 mars 2016, a indiqué lundi le cabinet de Delphine Houba, échevine bruxelloise de la Culture, du Tourisme et des Grands événements. Ce lundi de 08H30 à 13H30, à l'occasion de la 15e journée européenne de commémoration des victimes du terrorisme dévolue au thème "Standing Together", 25 messages ont notamment été projetés au centre Albert Borschette. Le 22 mars, une exposition et une projection du documentaire "Tous Ensemble" seront organisées à partir de 19H00 à l'Espace Magh.

Le Service des Archives de la Ville de Bruxelles a réalisé des photographies des messages déposés à la Bourse et à la station Maelbeek. Des témoignages ont aussi été collectés et archivés au siège de la rue des Tanneurs. Le 15 mars 2018, près de 4.000 photos et plus de 2.500 messages numérisés ont été mis en ligne sur le site //archives.bruxelles.be. Les différentes pages ont été consultées près de 5.000 fois. Les documents originaux ont aussi été consultés par des chercheurs et utilisés par différentes chaînes de télévisions. "Le devoir de mémoire passe notamment par le travail minutieux, titanesque et pourtant pas toujours visible, réalisé par le service des Archives", a souligné l'échevine. L'Union européenne a consacré cette journée du 11 mars à la commémoration de toutes les victimes du terrorisme. Cette date fait référence à l'anniversaire des attentats de Madrid, qui ont mené au décès de 193 personnes en 2004. Au cours de la cérémonie, organisée par la Commission européenne et le groupe de travail Radicalisation Awareness Network du Conseil de l'Europe, quelque 25 messages ont été projetés sur grand écran et une boîte "Hearts for Brussels", préservée par les Archives de la Ville de Bruxelles, a été prêtée pour exposition. La soirée du vendredi 22 mars est proposée par In2out Productions en coproduction avec l'Espace Magh et Life4Brussels ainsi qu'en collaboration avec les Archives de la Ville. L'exposition montrera des messages laissés par des citoyens à la suite des attentats. Le documentaire "Tous Ensemble", de Fionn Perry et Noureddine Zerrad, suit le quotidien de quatre victimes des attentats. (Belga)