Les mesures spécifiques à Bruxelles sont prolongées jusqu'au 1er mars

(Belga) Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a décidé de prolonger les mesures bruxelloises jusqu'au 1er mars prochain, en addition aux mesures fédérales, a-t-il indiqué mercredi en fin de matinée. Cette décision a été prise "à la suite de l'analyse de la situation épidémiologique qui demeure inquiétante et précaire en Région bruxelloise mais aussi en Belgique", a-t-il justifié.

Les mesures concernées sont le couvre-feu de 22h à 6h du matin, l'obligation du port du masque (couvrant le nez et la bouche), la fermeture de tous les commerces à 20h et l'interdiction de la consommation d'alcool sur l'espace public. Selon Rudi Vervoort, ces mesures sont prises afin d'éviter une recrudescence du taux de contamination de la Covid-19, de diminuer la pression sur le personnel soignant, de permettre le fonctionnement normal des hôpitaux et l'apport de soins pour tous les patients. "L'objectif premier est de préserver la santé de tous les citoyens et d'éviter à tout prix une troisième vague qui serait catastrophique d'un point de vue sanitaire, social et économique", a commenté le ministre-président bruxellois. De son côté, en accord avec les gouverneurs des provinces wallonnes, le gouvernement de Wallonie avait décidé mardi de prolonger la plage-horaire du couvre-feu (de 22h à 6h) jusqu'au 15 février prochain. Décidée le 23 octobre dernier, cette mesure a, depuis lors, été prolongée à plusieurs reprises, tant en Wallonie qu'à Bruxelles. (Belga)