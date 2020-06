Les moins de 20 ans ont deux fois moins de risques d'être infectés

(Belga) Une nouvelle étude confirme que l'âge est un facteur important dans le Covid-19: selon ses estimations, les moins de 20 ans ont deux fois moins de risques d'attraper la maladie que les plus de 20 ans.

En outre, la proportion de patients qui déclarent des symptômes après avoir été infectés est de 21% chez les personnes âgées de 10 à 19 ans, alors qu'elle grimpe à 69% chez les plus de 70 ans, selon les estimations de cette étude publiée dans la revue Nature Medicine. Ces résultats semblent indiquer que "les interventions visant les enfants pourraient avoir un impact relativement faible sur la réduction de la transmission" du nouveau coronavirus, écrivent les auteurs de l'étude, alors que le débat est vif dans de nombreux pays sur les réouvertures d'écoles après le confinement. Pour parvenir à ces estimations, ces chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine ont développé un modèle mathématique basé sur l'âge en s'appuyant sur les données de six pays (Chine, Italie, Japon, Singapour, Canada et Corée du Sud). Les chercheurs ont en outre simulé des épidémies de Covid-19 dans 146 capitales à travers le monde, et ont conclu que le nombre attendu de cas, en l'absence de mesures de contrôle, variait selon l'âge de la population. Plus l'âge moyen des habitants était haut, plus le nombre de cas par habitant était élevé. De nombreux travaux ont montré que les enfants étaient moins sensibles au Covid-19 que les adultes, pour des raisons encore inconnues. (Belga)