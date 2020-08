Les négociations continuent entre les préformateurs et le "6e partenaire": s'agira-t-il des Ecologistes ou des Libéraux ?

Les discussions continuent au niveau politique, en vue de former un gouvernement fédéral. Les deux préformateurs rencontrent les verts ce mercredi. C'est la deuxième fois qu'ils discutent. L'objectif de Paul Magnette et de Bart De Wever est de les convaincre de rejoindre la "bulle des 5" (qui regroupe N-VA, PS, sp.a, CD&V et cdH). Il manque effectivement un 6e partenaire pour obtenir une majorité.

Cela pourrait donc être Ecolo et Groen... ou bien les Libéraux de l'open vld et/ou du MR

"Les préformateurs vont à la fois écouter ce que les Ecolos vont dire, et ce que les Libéraux leur diront dans quelques jours, quand ils les rencontreront. Et si ils estiment qu'un accord avec les Libéraux est plus facile qu'un accord avec les Ecologistes, hé bien ils le feront. C'est évident que pour Paul Magnette, c'est plus facile de présenter un accord à ses militants s'il réussi à mettre les Ecolos dans le train. Par contre, pour la N-VA, les Ecologistes étaient considérés comme des gens avec qui c'était le plus difficile de s'entendre. Cela va se jouer entre les préformateurs, mais aussi au niveau de leurs relations avec les autres partis", a expliqué Pierre Verjans, politologue à l'ULiège.