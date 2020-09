Les négociations fédérales se poursuivent en bilatérales: une audience chez le Roi est programmée en fin de journée

Les négociations en vue de former un nouveau gouvernement fédéral se poursuivent ce mercredi alors que les préformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) et Conner Rousseau (sp.a) sont attendus chez le Roi à 18h30 pour rendre leur rapport final.



Après avoir vu le président du MR Georges-Louis Bouchez et celui du PS Paul Magnette mardi soir en bilatérales, les préformateurs recevront les président des Verts Jean-Marc Nollet, Rajae Maouane (Ecolo) et Meyrem Almaci (Groen) ce mercredi à 10h00 à la Chambre. Le CD&V devrait aussi être reçu. A l'issue des différentes bilatérales, les préformateurs s'entretiendront à nouveau avec le président des libéraux francophones.

Les sept partis appelés à constituer la coalition dite "Vivaldi" souhaite également se rencontrer. Il est toutefois acquis que cette plénière, si celle-ci doit avoir lieu, ne sera pas convoquée avant la fin du Conseil National de Sécurité qui se tient en ce moment au Palais d'Egmont à Bruxelles, a-t-on indiqué à plusieurs sources. Le Roi est par ailleurs en visite à la faculté Agro-Bio Tech à Gembloux en début d'après-midi. Selon nos informations, l'audience avec les préformateurs aura lieu en fin de journée à 18h30.

Lundi, le chef de l'Etat a prolongé la mission des présidents de l'Open Vld et du sp.a. Les préformateurs auraient dû rendre un rapport au final et ouvrir la voie à la désignation d'un formateur mais les vives tensions apparues ce week-end ont rompu la confiance d'une partie des négociateurs de la Vivaldi envers le président du MR. Les préformateurs s'affairent depuis mardi à dresser les contours de l'action d'un futur gouvernement, le volet socio-économique faisant l'objet d'âpres débats. La question de l'identité du futur formateur, appelé à devenir Premier ministre, n'est pas non plus tranchée.