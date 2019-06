Les négociations politiques se poursuivent - LE DIRECT: le PS reçoit le MR au Parlement wallon

Au fédéral, le souverain a prolongé les deux informateurs, dans leur mission, jusqu'au 17 juin. Au programme des prochains jours: des rencontres avec des représentants du Bureau du Plan, du Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) et du Réseau belge de lutte contre la Pauvreté (BAPN). Côté wallon, le PS reçoit le MR ce matin au Parlement de Wallonie.

10h: Début des consultations wallonnes. Le président du PS, Elio Di Rupo, et l'ex-ministre-président wallon Paul Magnette débutent un deuxième tour de consultations en vue de la formation d'un gouvernement wallon en recevant le MR - Charles Michel et Willy Borsus - au parlement de Wallonie.

Au Fédéral:



Le Roi a reçu le premier rapport politique des deux informateurs, Didier Reynders et Johan Van de Lanotte, ce jeudi. Après une semaine de consultation, plusieurs pistes semblent prometteuses pour former une coalition au fédéral. Autre constat : impossible de former un gouvernement avec le Vlaams Belang et le PTB.

Dans les jours qui viennent, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte "continueront de travailler dans la discrétion pour tenter d'avancer vers la formation d'un gouvernement fédéral", ont-ils enfin assuré. A leur programme: des rencontres avec des représentants du Bureau du Plan, du Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) et du Réseau belge de lutte contre la Pauvreté (BAPN).

Les deux informateurs ont essentiellement fait écho à des considérations socio-économiques dans la présentation succincte de leur rapport au Roi. Cela ne signifie pas que certains partis ne mettent pas en avant des arguments institutionnels. "Mais personne ne souhaite s'engager dans une discussion de plusieurs mois dont rien ne ressortira", a conclu Johan Vande Lanotte en écho à la crise de 541 jours après les élections de 2010.

Le cdH a, quant à lui, décidé de rester dans l'opposition. Les discussions avec les autres partis reprendront dans les prochains jours.





En Wallonie:

Ecolo et le PTB seront reçus mardi et mercredi prochains, selon un calendrier qu'il reste à définir.



Contrairement au premier tour de consultations, le cdH ne sera plus convié puisqu'il a décidé de renoncer à toute participation majoritaire dans les entités du pays où il exerce une représentation. L'absence du cdH diminue le nombre de coalitions possibles en Région wallonne, au nombre de trois, PS-MR, PS-MR-Ecolo ou PS-Ecolo-PTB.



À Bruxelles:

Les trois informateurs bruxellois, Laurette Onkelinx (PS) et Rudi Vervoort (PS) ainsi que Elke Van den Brandt (Groen), ont achevé jeudi après-midi leurs rencontres avec les représentants des partenaires sociaux de la Région-capitale, dans le cadre des démarches visant la formation du futur gouvernement bruxellois.

Ce vendredi, ils entendront une série d'associations et acteurs publics des secteurs du logement, le matin, et de la mobilité, l'après-midi.



Ils entreront ainsi en dialogue, à partir de 10h avec le Syndicat des Locataires, à 10h30 avec la Plateforme Logement, à 11h, avec le Syndicat des propriétaires et à 11h30, avec la Fédération des Agences immobilières sociales (AIS).

Sont attendus l'après-midi au siège du gouvernement bruxellois, les représentants de la STIB à 14h, ceux de la SNCB et d'Infrabel à 14h30, du Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes quotidiens (Gracq) et du Fietsersbond à 15h et de Brussels for zero à 15h30. Ces rencontres auront lieu au BIP, le siège du gouvernement bruxellois, situé 11, Place Royale, à 1000 Bruxelles.