Les négociations wallonnes s'accélèrent: les trois présidents de parti se rencontrent dans la plus grande discrétion

D'après nos informations, Jean-Marc Nollet (Ecolo), Elio Di Rupo (PS) et Charles Michel (MR) n'ont pas perdu de temps. Quelques heures après l'invitation du PS et l'acceptation d'Ecolo et du MR, une première réunion a lieu en ce moment, en toute discrétion. Son but: relancer les négociations en vue de former rapidement un gouvernement wallon.

On le sait depuis que Willy Borsus (MR) l'a confirmé sur BEL RTL ce jeudi matin: PS, Ecolo et MR sont d'accord pour entamer des négociations en vue de former un Gouvernement wallon. L'initiative vient du PS, Ecolo a accepté mercredi soir, le MR a réitéré ce matin son souhait "de prendre ses responsabilités".

Il était donc entendu que les trois partis allaient se rencontrer, mais on ne savait pas quand cette réunion dite "exploratoire" (car le terme "négociations" fait visiblement trop peur à certains) aurait lieu.

Notre journaliste Simon François a cependant aperçu Jean-Marc Nollet et Elio Di Rupo au siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, jeudi vers 14h. Les présidents d'Ecolo et du PS ont plus que probablement été rejoints par Charles Michel, toujours président du MR et qui avait promis de mener à terme les négociations politiques avant sa prise de fonction au Conseil européen. La voiture du Premier en affaires courantes, ainsi que ses gardes du corps, ont été aperçus.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les trois partis n'ont pas traîné. Ils ont déclaré à notre micro que le climat était "de confiance", que la réunion avait pour but de fixer un calendrier, une méthode de travail, afin d'avancer rapidement.



Un gouvernement wallon PS-MR-Ecolo est donc en vue, mais il y aura du travail. Effectivement, PS et Ecolo avaient rédigé un genre de programme commun, à propos duquel le MR avait rapidement pris ses distances.