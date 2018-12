Les noms des victimes de l'attentat de Maelbeek seront gravés dans la station de métro

(Belga) A l'occasion des commémorations des attentats de Bruxelles de 2016 le 22 mars prochain, les noms des victimes de l'attaque de Maelbeek seront intégrés de manière durable dans la station de métro, selon une information de la RTBF confirmée dimanche par la porte-parole de la STIB.

La société de transport travaille en concertation avec les familles et les associations de victimes. Cette réalisation est discutée en collaboration avec Bruxelles Mobilité, le gestionnaire de la station. Les familles qui ont déjà été contactées ont toutes marqué leur accord. Life4Brussels, une association belge d'aide aux victimes d'attentats, est à l'initiative de la demande. Les noms des 16 personnes décédées dans l'attentat devraient être gravés dans la station, mais le format que prendra cette initiative commémorative n'a pas été arrêté. Il est notamment question d'inscrire les noms sur une plaque. A la station Maelbeek, un panneau reprend déjà des messages de soutien d'usagers et deux fresques en noir et blanc ont été réalisées par l'artiste Benoît Van Innis. Le 22 mars dernier, la STIB avait fait afficher les prénoms des 16 victimes sur l'ensemble des panneaux publicitaires de la station ainsi qu'en divers points de son réseau. A l'aéroport de Zaventem, une plaque commémorative a été apposée dans le hall des départs. Une stèle portant les noms des victimes de cet attentat a également été implantée à proximité. Au total, une dizaine de sites commémorent les victimes de ces deux attaques perpétrées le 22 mars 2016.