Les nouveaux gouvernements formés: qu'en pensent les habitants de Liège ?

Ce vendredi matin, les nouveaux ministres wallons ont prêté serment à Namur. Cela fait suite à l'accord trouvé entre les trois partis PS, MR, et ECOLO pour un gouvernement pour Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le gouvernement wallon mèle nouveauté et expérience : Elio Di Rupo rempile comme ministre-président à 68 ans, MR, ECOLO et PS gouvernent ensemble, quelques nouveaux venus aussi débarquent...

Trois mois et demi après les élections, le gouvernement wallon est formé. Qu'en pensent les habitants de Liège? Les réactions recueillies sont plutôt mitigées. "Oui il faut un gouvernement mais il ne servira pas à grand chose parce que ce sont des incapables", répond un habitant. "C'est une bonne chose, oui il était temps", rétorque une dame.

Du rouge, du bleu et du vert : comment ce mélange est-il perçu ?

C'est un gouvernement arc-en-ciel alliant les trois partis. Certains habitants ne comprennent pas ces nominations. "Il se sont battus pendant toute la législature et la campagne ECOLO et MR. Puis maintenant ils sont dans le même attelage", soupire une habitante de Liège. " Alors qu'avant ils se détestaient, maintenant ils se mettent ensemble, alors allez comprendre quelque chose", s'interroge un passant. Un choix qui n'est vraiment pas cohérent pour tout le monde."C'est chaque fois la même chose, donc voilà moi j'ai pas d'avis, je crois qu'on subit un peu et ça me fait bien rire ce choix qui ne me semble pas cohérent ", conclut une liégeoise.

Et le casting des ministres ?

"Y a des petits nouveaux et de vieux qui feraient bien de laisser leur place je crois ", nous dit une dame. Elio Di Rupo est devient notamment pour la 3ème fois locataire de l'Elysette, surnom donné au siège du gouvernement wallon. " Elio Di Rupo s'accroche. Y a des moments où il faut passer la main", nous informe un passant.

Et les promesses annoncées ?

Quant aux nombreuses mesures annoncées, certains habitants espèrent qu'elles seront tenues. "S'ils maintiennent leurs promesses, ça sera merveilleux", nous dit un citoyen. "Je reste confiante, je reste positive. On va voir, on va attendre. S'ils font quelque chose de positif, moi je suis pour. Mais maintenant si c'est pour nous distraire avec leurs belles paroles, moi je suis contre", nous répond un jeune homme.

Un espoir et une positivité que tout le monde ne partage pas. "Ah oui, on donne tout gratuit, on aura pas de nouvelles taxes, on se demande comment on va faire. Est ce qu'on va supprimer des ministres peut-être ? Pour récupérer un tout petit peu d'argent ? Je trouve que c'est se foutre de la gueule des gens".