Les nouvelles règles pour le permis théorique à Bruxelles entreront en vigueur le 30 avril

(Belga) A partir du 30 avril prochain, les candidats au permis de conduire théorique à Bruxelles ne pourront pas commettre plus d'une faute grave tout en devant atteindre un minimum de 41/50. Ces changements décidés par voie d'arrêté par le gouvernement bruxellois seront suivis, à partir du 1er novembre, de plusieurs modifications dans le cadre de l'examen pratique, a indiqué mardi la secrétaire d'Etat bruxelloise en charge de la Sécurité routière, Bianca Debaets (CD&V).

Selon cette dernière, la nouveauté principale au niveau de l'examen théorique concerne le système de cotation. Il y aura toujours cinquante questions posées et un seuil de réussite fixé à 41/50, mais une faute grave entraînera automatiquement la perte de 5 points, alors qu'une faute 'légère' reste synonyme de 1 point perdu. Par conséquent, un candidat coupable de deux erreurs graves se verra d'office sanctionner d'un échec. Un système similaire est d'application en Flandre et en Wallonie. En Région bruxelloise, il sera possible de passer l'examen théorique en néerlandais ou en français. Il sera également possible de passer son examen en anglais et en allemand via l'aide d'un interprète. En cas d'échec à deux tentatives d'affilée, le suivi d'un cours dans une auto-école sera obligatoire avant de pouvoir repasser l'examen. Pour la suite du parcours et la préparation à l'examen pratique, les candidats auront le choix entre quatre filières (mixte filière libre / auto-école, accès direct à l'examen après 30 heures d'auto-école, filière libre et filière auto-école) au lieu de deux dans le système actuel. La formation aux premiers secours et le test de perception des risques deviendront aussi obligatoires. (Belga)