Les nouvelles taxes détaillées: les multinationales et ceux qui ont plus d'un million d'euros vont payer

L’accord de gouvernement ne prévoit pas de réforme fiscale, mais Paul Magnette, président du Parti socialiste, affirmait ce matin sur BEL RTL qu’il y aura bien de nouveaux impôts.

Paul Magnette : Il y aura de nouveaux impôts, mais il ne toucheront jamais les travailleurs.

Fabrice Grosfilley : Vous dites la même chose que Georges-Louis Bouchez, c’est bien.

Vous voyez, ça peut arriver. On peut aller chercher des moyens budgétaires supplémentaires, on veut réinvestir dans le social…

Qui est-ce qu’on va taxer, alors, si ce ne sont pas les travailleurs ?

Les multinationales, les grandes entreprises du net et des taxes sur les transactions financières internationales. Enfin, on a obtenu de hautes luttes : une contribution des hauts patrimoines, on ne parle pas des immeubles, mais bien des personnes qui ont un patrimoine financier de plus d’un million d’euros, on ne parle pas de la classe moyenne, mais des gens qui ont beaucoup beaucoup de moyens. Ils payeront une contribution qui ira directement en soutien au budget des soins de santé.

Un patrimoine de plus d’un million d’euros, hors immobilier ?

C’est ça. Sans compter l’immobilier.