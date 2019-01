Les parents de Mawda toujours pas régularisés

(Belga) Les parents de la petite Mawda Shawri n'ont toujours pas obtenu d'autorisation de séjour, huit mois après le décès de leur fille et pourraient dès lors être envoyés en centre fermé, rapporte mardi le magazine Knack.

Cinq jours après la mort de la petite Kurde de deux ans, tué par une balle perdue tirée par un policier, Charles Michel avait reçu ses parents. Le Premier ministre avait également assuré au parlement que les parents de la fillette ne seraient pas expulsés et leur avait même fait entrevoir la possibilité d'une régularisation. Près de huit mois après les faits, les parents vivent toujours dans l'incertitude. "Nous ne sommes nulle part", constate Me Selma Benkhelefa, avocate des parents de Mawda. "Nous avons introduit le dossier le 28 mai et nous n'avons toujours reçu aucune réponse de l'Office des Étrangers. Cela dure très longtemps alors que c'est simple. Selon la loi, des demandeurs d'asile peuvent être régularisés en cas de circonstances exceptionnelles. Si la mort d'un enfant n'est pas une circonstance exceptionnelle, qu'est-ce qui en est une?", s'interroge l'avocate. L'absence de décision peut avoir de graves conséquences. Les parents de Mawda ne disposant pas d'autorisation de séjour peuvent dès lors être interpellés lors d'un contrôle d'identité et envoyés dans un centre fermé. Sans régularisation, les parents ne peuvent en outre pas travailler et n'ont droit à aucune allocation. (Belga)