Les partis assouplissent-ils leurs positions en vue des négociations au fédéral? La réponse de Didier Reynders

Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a) ont rencontré le Roi Philippe ce lundi vers 16h au palais royal. Ils lui ont présenté un nouveau rapport sur l'état de leurs travaux en vue de constituer un gouvernement fédéral. Comme c'était attendu, le Roi a prolongé la mission des deux informateurs. Les deux informateurs ont ensuite présenté la décision du Roi à la presse vers 17h avant de répondre aux questions des journalistes.





Les partis assouplissent-ils leurs positions?



Notre journaliste Simon François a interrogé les informateurs sur un élément: les partis politiques rencontrés assouplissent-ils leurs positions ou les exclusives qu'ils ont lancées ces dernières semaines? "On a noté beaucoup de choses qui ont changé au fil du temps. Mais nous avons bien précisé que nous travaillons avec les formations politiques qui, encore aujourd'hui, peuvent être utiles pour la formation d'un gouvernement. On essaie à la fois de prendre note de ce qui nous est dit lors des entretiens, et nous tentons de suivre les prises de position qui ont lieu en dehors de ces entretiens. La difficulté, c'est de voir comment tout cela est compatible dans la durée", a d'abord répondu Didier Reynders.



"Je ne peux pas vous donner de détail sur ce qui nous a été dit et sur ce qu'on en tire comme conclusion, mais chaque jour apporte son lot de nouvelles conversations avec nous, mais aussi de nouvelles déclarations à l'extérieur", a poursuivi l'informateur.