Les partis politiques sont de sortie pour ce 1er mai: le choix des villes est souvent stratégique

Qui dit premier mai dit "discours politiques". Ce jour est notamment l'occasion de rappeler les priorités de chacun à moins d'un mois des élections. Des pupitres sont prévus dans plusieurs grandes villes du pays.

Le PS rassemble ses militants à Liège, Bruxelles, La Louvière et Charleroi. Les Ecolo seront aussi à Liège, tout comme le PTB. Les libéraux ne seront pas à Jodoigne, dans leur fief, mais bien à Hannut. Un choix stratégique selon Pierre Verjans, politologue à l'université de Liège.

"C'est dans la logique de tentative de séduction électorale. La gauche est surtout forte dans les provinces post-industrielles, donc dans le Hainaut et à Liège tandis que le MR est fort présent ailleurs. C'est même un parti qui a supplanté le cdH dans presque toutes les autres provinces. C'est une tentative de montrer que l'on s'intéresse au sort des populations les plus défavorisées, celles qui sont le plus fragilisées par la longue désindustrialisation de la Wallonie, qui a le plus besoin du soutien de l'Etat et du système de sécurité sociale", indique Pierre Verjans, politologue à l'université de Liège.