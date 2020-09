Les pass touristiques wallons d'une valeur de 80 euros seront offerts dès le 5 octobre

(Belga) Les 60.000 pass touristiques offrant un budget de 80 euros en Wallonie seront mis à disposition du public à partir du 5 octobre, a indiqué lundi la ministre wallonne compétente, Valérie De Bue (MR). Ce sont 20.000 pass qui seront attribués par mois.

L'opération vise à relancer le tourisme après l'été et avait déjà été annoncée fin août. Cinq millions d'euros ont été dégagés par le gouvernement wallon afin de la financer. "Le Covid-19 a fortement impacté le secteur du tourisme", a expliqué la ministre. "Heureusement, cet été fut exceptionnel pour le tourisme wallon. Au travers de ce pass, nous souhaitons donc continuer à encourager la reprise durant l'arrière-saison. Cela doit permettre aux différents opérateurs touristiques de passer le cap de la crise." Au total, 60.000 pass d'une valeur de 80 euros seront délivrés entre octobre et décembre, au rythme de 20.000 par mois. La mesure vise Belges et étrangers, qui peuvent solliciter un pass nominatif par ménage. Les inscriptions seront ouvertes sur www.visitwallonia.be le 5 de chaque mois, à partir du 5 octobre. "Comme la quantité de pass est limitée, il ne faudra pas traîner, d'autant plus qu'il n'y aura pas de liste d'attente", a souligné Etienne Claude, directeur général de Wallonie Belgique Tourisme, qui pilote l'opération. "Par contre, il est certain que tout a été mis en place pour qu'une même personne ne puisse demander deux fois un pass. Par ailleurs, les personnes n'ayant pas accès à internet pourront appeler le 081/84.41.00." Le budget de 80 euros n'implique pas d'obligation d'achat. Le pass n'est donc pas un bon de réduction, mais bien un montant à dépenser en une ou plusieurs fois dans un réseau de partenaires. A l'heure actuelle, quelque 400 hébergements, attraction, musées et autres autocaristes sont impliqués dans l'action, a encore précisé Wallonie Belgique Tourisme. (Belga)