Les patrons flamands: "Quelque chose ne va plus dans la salle des machines de la Belgique"

Hans Maertens, l'administrateur délégué du Voka, la fédération patronale flamande, était l'invité de la rédaction ce matin. Hans Maertens a plaidé pour la régionalisation des politiques en matière d'emploi et des soins de santé d'ici 2024. "Quelque chose ne va plus dans la salle des machines de la Belgique. Il faut avoir le courage politique d'en faire l'analyse et de trouver des solutions. Une des solutions est la régionalisation de l'emploi et des soins de santé", a déclaré le patron des patrons flamands.

"Ne revenez pas sur les réformes du gouvernement Michel mais continuez sur cet élan. Nous avons tenu notre parole, nos entreprises ont créé 213.000 emplois. Des salaires minimum plus élevés, un handicap salarial qui déraille ou l'augmentation des cotisations patronales mettront nos entreprises en danger alors qu'elles sont le fondement économique de notre société", avait lancé hier le président du Voka, Wouter De Geest, au cours de la réception de nouvel an de son organisation. Les patrons flamands ne veulent pas d'un gouvernement d'urgence mais d'un gouvernement de plein exercice qui "peut mener une politique stable et cohérente" et sera notamment en mesure de faire face au Brexit. "Les sept mois écoulés n'ont pas été mis à profit pour un travail politique approfondi mais utilisés pour des petits jeux", avait regretté M. De Geest. "Nous appelons à ce qu'on laisse tomber le stratego politique et que l'on construise des ponts".