Les Pays-Bas et l'Irlande suspendent à leur tour le vaccin AstraZeneca au nom du "principe de précaution", la Belgique le maintient

Deux nouveaux pays ont suspendus temporairement l'utilisation du vaccin AstraZeneca au nom du "principe de précaution". L'Irlande et le Pays-Bas viennent s'ajouter au 5 pays européens (Danemark, Norvège, Islande, Bulgarie et Italie) ayant déjà mis cette mesure en place.

A l'échelle de l'Europe, les agences sanitaires font état de 30 cas de thromboses (formation de caillots sanguins) sur les 5 millions de personnes vaccinées par AstraZeneca. Si le lien de cause à effet n’est pas établi, plusieurs pays ont temporairement interrompu l'utilisation de ce vaccin au nom du "principe de précaution".

L'Irlande a suspendu le vaccin AstraZeneca ce dimanche

L'Irlande a suspendu dimanche par précaution l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus, après que des cas de caillots sanguins ont été rapportés en Norvège, sans lien avéré à ce stade. "L'administration du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 est temporairement différée à partir de ce matin dimanche 14 mars", a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministre de la Santé.



Cette décision est intervenue après la recommandation de la commission chargée du programme de vaccination en Irlande de mettre en oeuvre cette mesure, déjà en vigueur dans plusieurs pays, au nom du "principe de précaution", selon un communiqué du médecin-chef Ronan Glynn.

Selon les derniers chiffres officiels communiqués mercredi, 109.000 doses du vaccin AstraZeneca ont été administrées en Irlande, sur le total de 570.000 doses tous vaccins confondus.

Confiné pour la troisième fois depuis plus de deux mois et demi, le pays déplore un peu plus de 4.500 morts du coronavirus pour une population totale de cinq millions d'habitants.

La recommandation des autorités sanitaires irlandaises a été émise après un rapport de l'agence norvégienne des produits de santé rapportant "quatre nouveaux cas graves de caillots sanguins chez des adultes" ayant reçu une injection du vaccin du laboratoire anglo-suédois. La Norvège, le Danemark, l'Islande, la Bulgarie et l'Italie sont d'autres pays européens qui ont déjà suspendu l'utilisation de ce vaccin. La Thaïlande et la République du Congo ont pour leur part reporté leurs campagnes de vaccination.

Les Pays-bas sont devenus le 7e pays européen à suspendre AstraZeneca

Le ministère de la Santé des Pays-Bas a annoncé dimanche soir suspendre l'utilisation du vaccin contre le coronavirus AstraZeneca, à l'instar de plusieurs autres pays européens au cours des jours passés.

Les Pays-Bas sont devenus le septième pays en Europe à suspendre l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 produit par le laboratoire pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca. L'interdiction par précaution aux Pays-Bas est décrétée jusqu'au 28 mars inclus.

"Sur la base de nouvelles informations, l'Autorité néerlandaise des médicaments a conseillé, par mesure de précaution et dans l'attente d'une enquête plus approfondie, de suspendre l'administration du vaccin AstraZeneca" contre le Covid-19, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

La Belgique maintient sa position sur le vaccin AstraZeneca mais suit de très près l'évolution

Chez nous, deux cas de thromboses ont été signalés après un vaccin AstraZeneca. La Belgique a choisi de ne pas interrompre sa campagne de vaccination car elle n’a pas reçu les lots incriminés même si notre pays suit la situation de près. De nombreux Belges se demandent s'il sera finalement possible d'établir, ou à contrario d'exclure, un lien de causalité entre les deux.

"Le but des examens, c'est de trouver s'il y a une cause connue parmi les multiples causes connues. On va arriver comme ça jusqu'au bout des choses. Soit on en trouve une, soit on n'en trouve pas. Si on n'en trouve pas, on se trouvera effectivement devant l'inconnue. Et dans l'inconnu, il y aura la potentialité que le vaccin ait joué un rôle", indique Yves Van Laethem.

Si plusieurs pays ou régions ont décidé de suspendre en tout ou en partie la vaccination avec le vaccin AstraZeneca par précaution, la Belgique maintient sa position et continue l'utilisation du vaccin.

"La gestion du principe de précaution a été simplement différente. Nous avons estimé ici en Belgique sur base des données qu'on avait que rien ne faisait penser que ce vaccin posait un problème aigu et que ce vaccin devait être suspendu pendant un certain temps. On a donc estimé qu'on pouvait continuer. D'autres pays ont préféré attendre des résultats complémentaires", explique Yves Van Laethem.

Ces pays ou régions sont-ils trop prudents? "Je pense que sur les données dont on dispose pour l'instant ils sont trop prudents effectivement", répond le porte-parole interfédéral de lutte contre le coronavirus.

L'OMS a déclaré qu'il n'y avait "pas de raison de ne pas utiliser" le vaccin AstraZeneca, l'Agence européenne estime un lien de causalité "probable" dans certains cas et souhaite ajouter à la liste des effets secondaires des allergies graves

Sollicité dimanche, le groupe pharmaceutique a répondu qu'une "analyse de nos données de sécurité sur plus de 17 millions de doses de vaccin administrées n'a montré aucune preuve d'un risque accru" en matière de caillots sanguins. "En fait, les chiffres sur ce type (de problème médical) sont beaucoup plus faibles chez ceux qui sont vaccinés comparé à ce qui serait attendu dans la population dans son ensemble", a-t-il ajouté.

L'OMS a quant à elle déclaré vendredi qu'il n'y avait "pas de raison de ne pas utiliser" ce vaccin et qu'aucun lien de cause à effet sur la formation de caillots sanguins n'avait pour l'instant été trouvé.

L'Agence européenne des médicaments (AEM) a toutefois estimé qu'un lien de causalité était "probable" dans au moins certains des "41 rapports d'anaphylaxie possible observés parmi environ 5 millions de vaccinations au Royaume-Uni". Elle fait valoir que des allergies sévères devraient être ajoutées à la liste des effets secondaires possibles du vaccin mais que celui-ci reste sûr.



Ces nouvelles déconvenues pour le vaccin AstraZeneca s'ajoutent aux problèmes de production et de livraison. Vendredi, le laboratoire a annoncé une nouvelle baisse des livraisons dans l'Union européenne, où le vaccin a été autorisé fin janvier. Invoquant des "restrictions d'exportation" pour les vaccins fabriqués hors UE, il a annoncé ne pouvoir livrer que 100 millions de doses durant les six mois achevés en juin, dont 70 millions seulement sur les 180 millions initialement prévus au deuxième trimestre. En janvier, le groupe avait déjà réduit ses objectifs du premier trimestre incriminant un problème de "rendement" dans son usine belge.