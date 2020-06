Les pharmaciens attendent une recommandation claire des autorités sur les masques

(Belga) Les pharmaciens attendent des autorités une recommandation claire sur l'entretien des masques en tissu achetés par la Défense, a expliqué mercredi le porte-parole de l'Association Pharmaceutique Belge (APB), Alain Chaspierre. En attendant, l'APB recommandera aux citoyens qui viendront chercher leur exemplaire de laisser celui-ci de côté pendant 72 heures après 4 heures d'utilisation, de le laver à 30°C avec un produit détergent et de le laisser sécher avant de le réutiliser.

Selon le document qui accompagne l'appel d'offres lancé par la Défense à la fin avril pour acheter des masques destinés à l'ensemble de la population, ceux-ci doivent être lavés à 60°C. Or, les masques acquis auprès de la société luxembourgeoise Avrox doivent être lavés à 30°C. Les pharmaciens craignent que s'ils sont lavés à une trop forte température, l'imperméabilité et la filtrabilité du masque soient détériorés. "Cela nous pose des soucis. Dans nos discussions avec la Défense, nous avons insisté sur la qualité du produit que délivreront les pharmaciens et les recommandations d'usage", a souligné M. Chaspierre. (Belga)