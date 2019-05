Les pistes cyclables de la rue Belliard à Bruxelles sont fin prêtes

(Belga) Les pistes cyclables protégées aménagées rue Belliard à Bruxelles, une dans chaque sens de roulage, sont fin prêtes. Le nombre de bandes de circulation pour les voitures est, lui, passé de cinq à quatre.

L'aménagement de ces pistes cyclables était dans les plans depuis plus de deux ans. Des travaux et un chantier privé récent en ont cependant postposé la réalisation. Les travaux ont finalement commencé fin avril. Les pistes cyclables sont séparées des bandes voiture par de solides blocs de béton. La nouvelle infrastructure cycliste doit contribuer à rendre plus fluide le trafic cycliste de la toute proche rue de la Loi, artère parallèle surchargée. Le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (sp.a), le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS) et l'échevin de la ville de Bruxelles en charge de la Mobilité Bart Dhondt (Groen) ont inauguré le nouvel équipement vendredi après-midi. La suppression d'une bande de circulation rue Belliard, un axe très usité des navetteurs, ne devrait pas entraîner de problèmes d'embouteillages supplémentaires, selon des tests effectués. (Belga)