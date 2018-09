Les polices locales aussi en sous-effectif

(Belga) La police fédérale n'est pas la seule à manquer de main-d'œuvre. Les zones de police locales sont également en sous-effectif, relèvent les titres Sudpresse, samedi. Le cadre du personnel a été défini en 1998, or il n'est plus respecté depuis longtemps, estiment les syndicats.

Selon les chiffres de début 2018 que Sudpresse s'est procurés, la situation est la plus critique dans la zone des Collines (Ellezelles, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing et Lessines). Le cadre prévoit 108 agents, mais 68 sont occupés actuellement. Suivent les zones de police Boraine (248 sur 357), Haut-Pays (71,6/100) et Mons-Quévy (322,6/444). (Belga)