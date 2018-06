Les postes de sauvetage sont prêts dans les communes côtières

(Belga) Une nouvelle saison démarre vendredi pour les postes de sauvetage à la Côte belge. Jusqu'au 16 septembre inclus, chacune des 10 communes du littoral sera pourvue d'au moins un poste de secours. Quelque 750.000 bracelets "anti-égarement" seront également distribués aux enfants.

Depuis l'an dernier, au moins un poste de sauvetage est ouvert dans chaque commune de la Côte dès le 15 juin et jusqu'à la mi-septembre, soit un mois de plus qu'il y a deux ans. Le long des 67 kilomètres du littoral, 82 postes sont répartis, ce qui représente 34 kilomètres de zones de baignade surveillée par 1.400 sauveteurs. Tous les postes de secours seront occupés dès le 1er juillet. L'été dernier, les sauveteurs sont intervenus 355 fois et ont ramené 886 enfants égarés à leurs parents. A l'occasion du lancement de la saison à Nieuport vendredi, le gouverneur de la province de Flandre occidentale, Carl Decaluwé, a tenu à rappeler que "la plage n'est pas une décharge et la mer pas une piscine". "Nous remarquons aussi souvent une certaine agressivité de la part des vacanciers réprimandés", a-t-il ajouté, précisant que les sauveteurs en chef peuvent remettre des PV. "Ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais cela s'avère parfois nécessaire", conclut-il. (Belga)