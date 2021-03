Les pouvoirs locaux wallons réclament des tests rapides pour leurs travailleurs

(Belga) L'Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) a interpellé mardi le ministre régional des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, afin "d'obtenir, pour les villes, communes, CPAS, intercommunales, sociétés de logement public? des tests Covid simples et rapides, en quantité et de qualité, pour assurer la continuité de services publics essentiels à la population, dans des fonctions qui ne permettent pas le télétravail".

"Les pouvoirs locaux sont soumis à l'impératif de continuité des services publics et doivent pouvoir fonctionner en tout temps et en toutes circonstances. Certaines fonctions (relevant par exemple des services travaux, des services de collecte des immondices) sont nécessairement à pied d'œuvre sur le terrain et n'ont pas de possibilité de réaliser leur mission via le télétravail", écrit ainsi l'UVCW dans un e-mail envoyé au ministre Collignon. "L'UVCW demande dès lors que les pouvoirs locaux puissent disposer de tests adaptés, simples à mettre en œuvre, en quantité et qualité suffisantes", ajoute l'association qui demande que tout soit mis en œuvre à cette fin "dans les plus brefs délais" et "sans surcoût pour les pouvoirs locaux". (Belga)