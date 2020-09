Les préformateurs n'ont pas encore reçu les verts

(Belga) Les préformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) et Conner Rousseeau (sp.a) n'ont pas encore reçu les présidents des partis écologistes mercredi, a-t-on appris à bonne source. L'ensemble des protagonistes sont bien arrivés dans la matinée à la Chambre, où l'entretien doit avoir lieu. Mais la réunion n'a pas encore débuté, les préformateurs discutant d'abord entre eux du "périmètre social" des négociations. La tenue d'une nouvelle bilatérale avec le président du MR Georges-Louis Bouchez n'a à ce stade pas été confirmée.

Après avoir vu le président du MR Georges-Louis Bouchez, celui du PS Paul Magnette et celui du CD&V Joachim Coens mardi soir en bilatérales, les préformateurs doivent recevoir les présidents des Verts Jean-Marc Nollet, Rajae Maouane (Ecolo) et Meyrem Almaci (Groen) ce mercredi à la Chambre. À midi, la réunion n'avait toujours pas commencé, a-t-on appris à bonne source. À leur arrivée, les leaders écologistes ont rappelé leur souhait d'avancer dans ces négociations et de pouvoir passer au plus vite à la phase de formation du gouvernement fédéral. Une nouvelle bilatérale avec Georges-Louis Bouchez avait été annoncée dans la matinée, mais celle-ci n'a pas été confirmée depuis. Aucune séance plénière entre les sept partis appelés à constituer la coalition dite "Vivaldi" n'est prévue à ce stade. Il est toutefois acquis que cette plénière, si celle-ci doit avoir lieu, ne sera pas convoquée avant la fin du Conseil National de Sécurité qui se tient en ce moment au Palais d'Egmont à Bruxelles, a-t-on indiqué à plusieurs sources. L'audience royale des préformateurs n'aura lieu qu'à 18h30, a annoncé le Palais. Lundi, le chef de l'État a prolongé la mission des présidents de l'Open Vld et du sp.a. Les préformateurs auraient dû rendre un rapport au final et ouvrir la voie à la désignation d'un formateur mais les vives tensions apparues ce week-end ont rompu la confiance d'une partie des négociateurs de la Vivaldi envers le président du MR. Les préformateurs s'affairent depuis mardi à dresser les contours de l'action d'un futur gouvernement, le volet socio-économique faisant l'objet d'âpres débats. La question de l'identité du futur formateur, appelé à devenir Premier ministre, n'est pas non plus tranchée. (Belga)