Les premières trottinettes électriques font leur apparition à la Côte belge

(Belga) Les trottinettes électriques en libre-service font déjà partie du paysage des grandes villes du pays. A partir de samedi, elles gagneront également la Côte belge. La start-up Flash étend ses activités à Ostende et au Coq. Un modèle adapté aux conditions climatiques du littoral sera proposé.

D'ici l'été, d'autres cités balnéaires devraient recevoir des trottinettes électriques. Pour pouvoir utiliser ces engins, il faudra disposer d'un smartphone et télécharger l'application afin de pouvoir les débloquer. Une fois sa destination atteinte, l'usager devra garer sa trottinette et fermer le trajet toujours via l'application. L'arrivée de Flash à Ostende a permis la création de 10 nouveaux emplois. A partir de samedi, Flash informera les usagers potentiels, à Ostende et au Coq, durant neuf jours. Les collaborateurs de l'entreprise seront disponibles entre 10 et 11h00 à la gare et sur la Venetiaanse Gaanderijen à Ostende et sur la Koninklijk Plein au Coq. (Belga)