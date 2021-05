Les projets de loi pandémie de Verlinden et Vandenbroucke repartent au Conseil d'État

(Belga) L'opposition a pu réunir jeudi le nombre de voix nécessaires pour envoyer au Conseil d'État des amendements à deux projets de loi du gouvernement qui visent la gestion de la pandémie. Le débat et le vote en séance plénière sont donc reportés.

Le premier texte, très controversé, est le projet qui contient la procédure à suivre et les mesures à prendre en cas de pandémie. Il a été élaboré par la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, et vise à donner une base légale plus solide à une série de mesures qui ont été prises au cours des mois précédents (couvre-feu, interdiction de rassemblement, etc.) Le second texte a été élaboré par le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, et vise une série de mesures dans le domaine de la santé (approvisionnement en médicaments, testing, etc.)