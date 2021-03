Les raisons de la grève: les syndicats veulent des hausses de salaires suffisantes lorsqu'il y aura la reprise économique

Interrogé ce matin sur Bel RTL par Fabrice Grosfilley, Thierry Bodson, le président du syndicat socialiste FGTB a déclaré que la grève d'aujourd'hui, qui se fait dans un contexte délicat, alors que la Belgique connait une nouvelle amplification de l'épidémie de coronavirus, était "difficile d'éviter". Il a expliqué que la FEB (Fédération des Entreprises de Belgique qui représente les patrons) était dans "la provocation depuis plusieurs semaines". "Elle refuse d'avoir la discussion avec nous, elle nous dit que le loi de 1996 (NDLR: loi qui fixe les hausses de salaires) est incontournable. C'est inacceptable", a affirmé le chef syndical. Pour rappel, actuellement, une hausse des salaires de 0,4% est envisagée pour les deux prochaines années (0,2% par an), en plus de l'indexation des salaires (indexation = hausse automatique des salaires en fonction de l'augmentation des prix, ceci afin que les travailleurs gardent le même pouvoir d'achat). Pour Thierry Bodson, cette hausse de 0,4% ne représente pas plus de 8-10 euros bruts/mois. Les syndicats veulent plus que 0,4% pour les secteurs qui n'ont pas été touchés par la crise. Ainsi, ils comprennent que les coiffeurs ne puissent aller au-delà de 0,4% mais par contre une hausse des salaires de 0,4% chez Pfizer, "ce sera difficile d'expliquer", estime Thierry Bodson.

Cependant, mettre le pays est à l'arrêt maintenant, est-ce le moment ? "Quand il y a eu la levée des restrictions sanitaires l'année passée au 3e trimestre, l'économie est assez fortement repartie. On peut imaginer que dans la 2e partie de 2021, quand la vaccination sera bien avancée, il y aura une reprise. Nous négocions dans ce cadre-là, par rapport à cette reprise, pour le futur. L'accord interprofessionnel que nous négocions, c'est pour 2021 et 2022, pas pour le passé", a répondu Thierry Bodson.

"Faire grève n'a jamais été une solution", estime la fédération des entreprises

De son côté, la fédération des entreprises de Belgique (FEB) regrette "que les syndicats aient décidé d'entraver la difficile relance économique, de compromettre la compétitivité de notre économie et par conséquent de mettre à mal l'emploi", exprime-t-elle dans un communiqué lundi. "Convaincue" de ne pas être la seule à juger la journée d'actions nationale décrétée par la CCS et la FGTB "irresponsable", elle lance le #jetravailleaujourdhui.

La FEB dénonce l'absence des syndicats autour de la table des négociations ces dernières semaines. "Dans un pays qui reste l'un des plus prospères au monde, faire grève n'a jamais été une solution", estime Pieter Timmermans, CEO de la FEB. "La meilleure option consiste à se remettre autour de la table et à conclure un accord équilibré. Un accord qui, d'une part, protège la compétitivité de nos entreprises - et donc également l'emploi-, et d'autre part, octroie une augmentation salariale qui tient compte de la réalité socio-économique."