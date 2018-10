Les responsables belges des Frères de la Charité écartés

(Belga) Deux responsables flamands "désobéissants" des Frères de la Charité ont été écartés par leur supérieur à Rome René Stockman, selon les informations des journaux Mediahuis. La confrérie belges se dit "choquée et préoccupée".

Luc Lemmens (61 ans) et Veron Raes (57 ans) ont été informés la semaine dernière qu'ils ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions. Ils étaient en conflit avec leur supérieur depuis que la branche belge des Frères de la Charité avait approuvé en mars dernier un texte rendant possible, sous de strictes conditions, l'euthanasie pour des personnes n'étant pas en phase terminale. René Stockman accuse par ailleurs les deux Frères belges d'avoir détourné un million d'euros de la confrérie pour créer une fondation privée. Les Frères de la Charité gèrent 12 centres psychiatriques en Belgique et comptent 13.000 membres du personnel dans des institutions de soins et dans l'enseignement. La direction de ces établissements s'est dite "choquée". La crainte est que M. Stockman vienne "rétablir l'ordre" en Belgique. (Belga)