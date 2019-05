Les résultats définitifs sont tombés: peut-on reconduire les coalitions actuelles?

Les résultats définitifs sont tombés dans la nuit pour le scrutin régional. Tous les partis impliqués dans une majorité perdent des voix. Malgré un recul, le PS reste leader en Wallonie et a Bruxelles.

Les socialistes restent le premier parti, mais perdent 4 sièges à Bruxelles.

Le MR reste deuxième parti en Wallonie et recule en 3ème place à Bruxelles. Le MR est en baisse dans les deux régions.

Ecolo est deuxième à Bruxelles et le troisième parti de Wallonie.

Le cdH perd 3 députés au Parlement bruxellois où il n'est plus que le 6ème parti francophone. Perte également de trois sièges en Wallonie.

DéFi reste stable à Bruxelles. Il augmente son score en Wallonie mais ne décroche pas d'élu à Namur.

Enfin, à la Région, le PTB grandit partout. Il y aura 10 élus au Parlement de Wallonie et autant dans l'hémicycle Bruxellois.

Fait rare: la droite radicale et l'extrême droite n'ont décroché aucun élu, dans les parlements régionaux. Ni le Parti Populaire (PP), ni la Liste Destexhe.

> DECOUVREZ TOUS LES RESULTATS



Alors question: peut-on reconduire les coalitions actuelles ?

En Wallonie, aucune des deux formules qu'on a connues ces cinq dernières années n'est possible. Il y a en fait trois possibilités de majorité, mathématiquement:

1. Soit une violette: PS et MR ensemble.

2. Soit un olivier: PS-Ecolo-cdH.

3. Soit une tripartite avec le MR-Ecolo et le cdH.

Pour le gouvernement régional bruxellois, de nombreuses formules sont possibles, du côté des partis francophones.

Casse-tête au Fédéral

Le pays sort très divisé et les négociations pour former un gouvernement fédéral s'annoncent compliqué. Impossible en effet, de concilier la volonté des partis francophones de ne pas gouverner avec la N-VA, le cordon sanitaire autour du Vlaams Belang, parti d'extrême droite, mais aussi de d'atteindre une majorité côté néerlandophone, pour le futur gouvernement. Si on veut respecter ces trois conditions, aucune coalition n'est possible.

Exemple: une alliance des socialistes, des libéraux et des écologistes, l'arc en ciel, décroche une courte majorité à la Chambre, à un siège près. Mais cette formule ne représente qu'un tiers des électeurs du Nord du pays. Elle est donc invendable politiquement.