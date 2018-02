Les syndicats chrétiens disent "oui, mais" à la proposition du ministre Geens sur les prisons

(Belga) Les syndicats chrétiens francophone CSC et flamand ACV ont approuvé mercredi à une courte majorité la proposition du ministre de la Justice Koen Geens concernant le sous-effectif dans les prisons. Ce "oui" s'accompagne de plusieurs remarques qui seront à nouveau évaluées en septembre, ajoute Claudine Coupienne, secrétaire permanente de la CSC. La ministre du Budget, Sophie Wilmès, a par ailleurs également signé le projet, comme le réclamaient les syndicats.

Lors du comité commun néerlandophone et francophone organisé mercredi matin, 26 délégués syndicaux de la CSC et de l'ACV ont approuvé la proposition tandis que 24 l'ont rejeté. "Le résultat est très mitigé et ce n'est pas un vote communautaire", résume Claudine Coupienne. "Les engagements du protocole de mai 2016 n'ont pas été réalisés." Les syndicats formuleront toutefois plusieurs remarques au ministre de la Justice lors de leur prochaine rencontre prévue jeudi matin. Ils veulent tendre vers le cadre de 7.075 équivalents temps plein pendant une certaine période afin de récupérer les arriérés de congés notamment, réclament le respect du timing qui prévoit 50 engagements par mois jusqu'en juin ainsi qu'un monitoring pour les travaux d'infrastructures, surtout dans les établissements francophones. "Une évaluation aura lieu en septembre", poursuit Claudine Coupienne. "Si nous constatons que les engagements ne sont pas respectés, nous serons face à un gros problème." Mardi, le syndicat socialiste flamand ACOD avait déjà approuvé à l'unanimité la proposition du ministre. La CGSP l'a elle aussi acceptée mais sous réserve de conditions. (Belga)