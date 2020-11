Les syndicats policiers un peu plus sereins après la réunion avec le cabinet Intérieur

(Belga) Les syndicats policiers semblaient quelque peu apaisés après leur réunion mercredi avec le cabinet de la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden. "On est dans des dossiers qu'on ne peut pas régler en un jour et on doit être dans un moment de construction", a commenté Eddy Qaino, permanent CGSP Police. La patience du SLFP-Police a plus de limites et, sur certains points, le syndicat libéral espère un déblocage rapide.

Concernant les indemnités des frais de déplacements en période Covid, la ministre a indiqué qu'elle allait présenter la cause des policiers au conseil des ministres. Le SLFP-Police espère que cela se concrétisera sans délai. Les syndicats ont aussi obtenu un engagement par rapport à l'application d'une circulaire de la fonction publique qui touche à des congés dans le cadre de la crise sanitaire pour faciliter la vie des parents qui doivent accueillir un enfant en extrême urgence. La prolongation du congé de paternité à quinze jours en 2021 et vingt jours en 2023 sera aussi d'application pour les policiers. Mme Verlinden s'est par ailleurs montrée favorable à faire reconnaître la Covid-19 comme une maladie professionnelle pour le personnel de police. Des discussions sont en cours sur ce point avec le cabinet de la Santé. A propos de la revalorisation du métier, la ministre de l'Intérieur a évoqué une "amélioration structurelle", des mots qui ont plu à Eddy Qaino. "Cela donne une image assez dynamique. Cela fait 20 ans que nos barèmes n'ont plus bougé et le problème d'attractivité du métier n'est certainement pas étranger à la disparition de 18 primes ces dernières années", explique le représentant du syndicat socialiste. Concernant le télétravail à mettre en place au sein de certains services, le syndicaliste a reconnu que tout n'était pas parfait, mais que là aussi il était souvent question de temps pour que certaines choses se mettent en place.