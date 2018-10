Les syndicats prévoient des manifestations dans les grandes villes le 2 octobre

(Belga) Les trois grands syndicats du pays planifient une journée d'action le 2 octobre pour protester contre la réforme des pensions préparée par le gouvernement Michel. Des actions sont prévues dans les trois régions, avec des opérations de sensibilisation dans plusieurs entreprises.

À Bruxelles, une manifestation importante partira de la place de l'Albertine à 10h, tandis que le parlement fédéral sera encerclé par une chaîne humaine. Une délégation syndicale rencontrera le Premier ministre Charles Michel ainsi que le président de la Chambre Siegfried Bracke. Les syndicats descendront également à cette occasion dans les rues de Namur, Liège, La Louvière, Anvers, Gand ou encore Louvain. La CSC, la FGTB et la CGSLB distribueront un journal des pensions publié à un million d'exemplaires, dans lequel sera notamment abordée la question des métiers lourds. "Tout le monde doit être conscients des projets du gouvernement", expliquent-ils. La publication sera disponible dans les gares, les centres commerciaux et à l'entrée de certaines entreprises. "En 2025, nous devrons travailler jusque 66 ans. En 2030, ce sera 67 ans. Si cela dépendait de ce gouvernement, les métiers pénibles verraient leur pension rabotée. Vous pourriez mettre un terme à votre carrière un peu plus tôt, mais vous perdriez une partie importante de votre retraite", souligne la FGTB. (Belga)