Les tickets pour Tomorrowland encore vendus en un rien de temps

(Belga) Alors que les 200.000 premières préventes destinées au marché belge se sont écoulées en une heure et demie samedi matin, 100.000 autres étaient mises en vente, à l'international, à 17h. Il n'aura fallu que 50 minutes pour qu'elles trouvent preneurs.

Les Belges qui s'étaient préalablement enregistrés pouvaient se procurer des places dès 11h ce samedi pour la quinzième édition du festival. Davantage de personnes enregistrées (+30% environ) ont été recensées par rapport à l'année dernière, "ce qui a quelque peu ralenti l'écoulement des préventes", avait indiqué le porte-parole de Tomorrowland, Debby Wilmsen. Les 200.000 billets se sont vendus en une heure et demie. Ceux qui n'avaient pas réussi à se dégoter une entrée pouvaient retenter leur chance à 17h, à l'ouverture des ventes internationales pour lesquelles 100.000 tickets étaient disponibles. Ils se sont vendus en 50 minutes. Enfin, le 2 février, les 70.000 tickets restants seront mis en vente. Ceux-ci seront toutefois plus chers: 293 euros pour un week-end complet au lieu de 249 euros en prévente et 109 euros pour un pass journalier au lieu de 105,50 en prévente. La 15e édition du festival mondialement connu se déroulera les week-ends du 19 au 21 et du 26 au 28 juillet. (Belga)