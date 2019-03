Les trains internationaux de moins en moins à l'heure

(Belga) Les trains internationaux qui traversent la Belgique ont de plus en plus de retard, note mardi le journal De Tijd, qui a consulté des chiffres d'Infrabel. L'an dernier, 8,6% des retards de trains dans le pays étaient liés à des problèmes sur des réseaux ferroviaires étrangers.

La plupart du temps, les trains internationaux ont priorité sur le réseau intérieur. Or le fait que la ponctualité est passée en 2018 de 88,3% à 87,2% à la SNCB est pour un quart attribuable au transport international. Le score des trains à grande vitesse Deutsche Bahn est particulièrement mauvais. Six trains ICE sur 10 qui font la liaison entre Düsseldorf et Bruxelles sont arrivés sur le territoire en étant à l'heure l'an dernier. Chez Eurostar, dont les trains doivent emprunter le tunnel sous la Manche, les retards sont également réguliers. Les trains provenant de France présentent une légère amélioration. (Belga)